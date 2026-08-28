Forbes divulga lista dos maiores bilionários do Brasil em 2026; veja ranking

O levantamento de 2026 mostra mudanças importantes nos patrimônios | Foto: Reprodução

A lista dos brasileiros mais ricos ganhou uma nova atualização nesta quinta-feira (27), com a divulgação do ranking de bilionários da Forbes.

O levantamento de 2026 mostra mudanças importantes nos patrimônios e na colocação de alguns empresários, embora os primeiros lugares permaneçam ocupados pelos mesmos nomes do ano passado.

Eduardo Luiz Saverin segue no topo da relação. O empresário paulista ligado à Meta, controladora do Facebook, aparece com patrimônio estimado em R$ 162,9 bilhões. Apesar de continuar na liderança, sua fortuna apresentou uma redução expressiva em comparação com 2025, quando era calculada em R$ 227 bilhões.

Na segunda colocação está Vicky Sarfati Safra e família, ligada ao Banco Safra. O patrimônio passou de R$ 120,5 bilhões no ano passado para R$ 130,6 bilhões em 2026.

Jorge Paulo Lemann e família completam o grupo dos três primeiros. O empresário de 86 anos, ligado à AB InBev e à 3G Capital, teve a fortuna estimada em R$ 103,5 bilhões, acima dos R$ 88 bilhões registrados em 2025.

O quarto lugar continua com André Santos Esteves. Ligado ao BTG Pactual, o empresário viu seu patrimônio avançar de R$ 51 bilhões para R$ 66,1 bilhões em um ano.

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Fernando Roberto Moreira Salles aparece na quinta colocação, também sem mudança de posição. Com negócios relacionados ao Itaú Unibanco e à CBMM, ele acumula R$ 50,3 bilhões em 2026. No levantamento anterior, a fortuna era estimada em R$ 40,2 bilhões.

Na sexta posição está Pedro Moreira Salles, que avançou uma colocação em relação ao ranking de 2025, quando aparecia em sétimo lugar. Seu patrimônio aumentou de R$ 38 bilhões para R$ 46,6 bilhões. Assim como Fernando, ele tem sua fortuna associada ao Itaú Unibanco e à CBMM.

Uma das maiores mudanças entre os dez primeiros foi registrada por Max Van Hoegaerden Herrmann Telles. Ele saltou da 11ª colocação, em 2025, para o sétimo lugar neste ano. A fortuna do empresário ligado à AB InBev e à 3G Capital passou de R$ 29,3 bilhões para R$ 38,8 bilhões.

Miguel Gellert Krigsner, fundador do Grupo Boticário, ocupa novamente a oitava posição. O empresário possui patrimônio estimado em R$ 35,7 bilhões, contra R$ 34,2 bilhões no levantamento do ano passado.

Em sentido contrário aparece Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família. O empresário caiu do sexto para o nono lugar. A fortuna, que em 2025 era estimada em R$ 39,1 bilhões, recuou para R$ 35,4 bilhões em 2026.

Fechando o grupo dos dez maiores bilionários está Ricardo Castellar de Faria. Ligado à Granja Faria, ele protagonizou o maior salto entre os nomes do Top 10: saiu da 21ª posição em 2025 para a décima colocação em 2026. No mesmo período, seu patrimônio avançou de R$ 19,6 bilhões para R$ 35,1 bilhões.

Confira o Top 10 dos bilionários brasileiros em 2026:

1. Eduardo Luiz Saverin — R$ 162,9 bilhões

2. Vicky Sarfati Safra e família — R$ 130,6 bilhões

3. Jorge Paulo Lemann e família — R$ 103,5 bilhões

4. André Santos Esteves — R$ 66,1 bilhões

5. Fernando Roberto Moreira Salles — R$ 50,3 bilhões

6. Pedro Moreira Salles — R$ 46,6 bilhões

7. Max Van Hoegaerden Herrmann Telles — R$ 38,8 bilhões

8. Miguel Gellert Krigsner — R$ 35,7 bilhões

9. Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família — R$ 35,4 bilhões

10. Ricardo Castellar de Faria — R$ 35,1 bilhões