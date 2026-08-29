Davi arrancou risadas ao contrariar orientação durante conversa com a família

Na gravação, uma voz adulta pede que Davi mande uma mensagem para a avó. — Foto: Reprodução

Um vídeo do pequeno Davi, filho do arquiteto e urbanista Pablo Hermel, viralizou nas redes sociais após uma resposta sincera durante sua recuperação de uma cirurgia. A postagem é da última segunda-feira (24).

Na gravação, uma voz adulta pede que Davi mande uma mensagem para a avó. Primeiro, ele diz: “Oi, vovó”. Em seguida, vem a orientação: “Diz: “Eu tô bem”. Davi, porém, não pareceu disposto a seguir o roteiro. “Ah, não. Não tô bem”.

A resposta inesperada provocou risadas ao fundo e divertiu quem acompanhou o momento. Na publicação, Pablo brincou com a situação ao escrever na legenda: “Pós cirurgia kkkk”.

A sinceridade do garoto também chamou a atenção nos comentários. Uma internauta brincou dizendo que, ao ouvir a resposta, “a vó derrubou a porta do hospital”. Outro comentário destacou justamente a preocupação que a fala poderia causar. “Imagino o coração da vó ouvindo isso. ‘Não, eu não tô bem’.”

Uma conta também entrou na brincadeira e respondeu: “Calma, eu levo você pra sua vó e rapidinho você fica bem.”

O vídeo acabou transformando um momento da recuperação de Davi em uma cena divertida e espontânea, conquistando os seguidores nas redes sociais.

VÍDEO: