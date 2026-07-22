Governo diz que vai investigar caso de jornalista que foi agredido em casa

O diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI), delegado Alcino Ferreira Júnior, está se deslocando para Cruzeiro do Sul

Chico Melo recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

O Governo do Acre informou nesta quarta-feira (22) que instaurou um inquérito policial para investigar o ataque sofrido pelo jornalista Chico Melo, da TV e Rádio Integração, que teve a casa invadida por criminosos armados durante a madrugada, em Cruzeiro do Sul.

Em nota oficial, o Estado informou que a Delegacia-Geral do município já deu início às diligências para identificar, localizar e prender os responsáveis pelo crime. Para acompanhar de perto o caso, o diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI), delegado Alcino Ferreira Júnior, está se deslocando para Cruzeiro do Sul.

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Segundo o delegado-geral da Polícia Civil em exercício, Martin Hessel, o governo e a corporação atuarão com rigor na apuração dos fatos.

“O Governo do Estado e a Polícia Civil do Acre reafirmam que não toleram qualquer prática criminosa contra cidadãos acreanos e atuarão com rigor na apuração dos fatos”, diz um trecho da nota.

O comunicado também destaca que as investigações serão conduzidas com base nos princípios da legalidade, da imparcialidade e da impessoalidade, reforçando o compromisso da instituição com a proteção da vida, a segurança pública, o combate à criminalidade e a garantia da liberdade de imprensa.

O caso

Chico Melo, de 54 anos, foi vítima de um assalto na madrugada desta quarta-feira após quatro homens armados invadirem sua residência, no bairro Telégrafo, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos quebraram uma janela para entrar no imóvel e foram diretamente ao quarto onde o jornalista dormia. Durante a ação, ele foi agredido com socos e uma coronhada na cabeça, sofrendo um corte.

Sob ameaça, a vítima entregou cerca de R$ 3 mil em dinheiro, além de outros objetos levados pelos assaltantes. Antes de fugir, o grupo ainda revistou um veículo estacionado na residência.

Após o crime, Chico Melo recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul. Até o momento, ninguém foi preso.