Vídeo mostra avanço de estrada que liga Santa Rosa do Purus a Manoel Urbano

Obra é alvo de questionamentos do MPF, e não há informação oficial sobre a retomada dos serviços

Em fevereiro deste ano, uma audiência pública realizada em Manoel Urbano reuniu moradores. /Foto: reprodução

Um vídeo gravado por um morador da região mostra um extenso trecho da estrada projetada para ligar os municípios de Santa Rosa do Purus e Manoel Urbano. Nas imagens, é possível observar mais de 80 quilômetros de via já aberta em meio à floresta.

Apesar do registro, não há confirmação oficial de que as obras para a implantação da estrada tenham sido retomadas. Até o momento, nenhum órgão responsável informou se os serviços estão em andamento ou se o trecho exibido no vídeo corresponde a intervenções recentes.

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A ligação rodoviária permanece no centro de discussões por envolver questões ambientais e o possível impacto sobre povos indígenas e comunidades tradicionais que vivem na área de influência do projeto.

Em fevereiro deste ano, uma audiência pública realizada em Manoel Urbano reuniu moradores, representantes de órgãos públicos e especialistas para discutir o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da obra. Durante o encontro, foram apresentados os estudos técnicos e debatidos os possíveis efeitos da implantação da estrada.

A proposta de construção da estrada é considerada um antigo anseio da população de Santa Rosa do Purus, que há décadas enfrenta dificuldades de acesso. Atualmente, o deslocamento até o município só é possível por via aérea ou fluvial, o que encarece o transporte de pessoas, alimentos e insumos.

O projeto também é alvo de questionamentos do Ministério Público Federal (MPF). O órgão pediu a suspensão das consultas relacionadas ao empreendimento, alegando que o processo não observou adequadamente as regras para a consulta prévia, livre e informada às comunidades indígenas e tradicionais potencialmente afetadas.

Enquanto o processo segue em discussão nas esferas ambiental e judicial, o vídeo divulgado pelo morador oferece um panorama do trecho já aberto.