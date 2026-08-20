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Governo divulga resultado provisório de seleção de estagiários; veja

Lista inclui estudantes de diversas áreas de nível superior

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Governo divulga resultado provisório de seleção de estagiários; veja
Candidatos que discordarem da colocação poderão apresentar recurso nesta quinta-feira (20) — Foto: Reprodução

A disputa por uma vaga de estágio no governo do Acre já tem seus primeiros classificados. É que a gestão divulgou, na edição desta quinta-feira (20), do Diário Oficial do Estado (DOE), a lista provisória do processo seletivo para estudantes de nível superior, que reúne candidatos de cursos como Administração, Direito, Jornalismo, Psicologia, Ciências Contábeis e Sistemas de Informação.

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Direito lidera a lista com o maior número de estudantes classificados, com 83 nomes.  Na sequência, Psicologia teve 18 classificados, enquanto Sistemas de Informação reuniu 15 estudantes. Ciências Contábeis e Jornalismo aparecem com 10 classificados cada.

LEIA TAMBÉM: Prazo para pedir voto em trânsito termina nesta quinta; veja como funciona

Também foram divulgadas classificações provisórias para candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas e a pessoas com deficiência.

Os candidatos que discordarem da colocação poderão apresentar recurso nesta quinta-feira (20). A classificação definitiva está prevista para ser publicada no dia 28 de agosto

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