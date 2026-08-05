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Governo do Acre retifica resultado de concurso do Iapen e Polícia Penal

Candidatos podem consultar todas as informações do certame nos editais publicados pela SEAD e pelo Iapen

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Sete celulares são apreendidos em celas de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul
Candidatos podem consultar todas as informações do certame nos editais publicados pela SEAD e pelo Iapen/Foto: Zayra Amorim/ Iapen

A Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) publicaram, na edição desta quarta-feira (5) do Diário Oficial do Estado, uma retificação do resultado final da primeira e da segunda fases do concurso público para os cargos do Iapen e da Polícia Penal.

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Os demais itens e critérios do concurso permanecem inalterados. A lista atualizada com as notas e a classificação dos candidatos da ampla concorrência está disponível na publicação oficial.

LEIA TAMBÉM: Acre deve ter 5 novos concursos até o fim de 2026; saiba quais são

Os candidatos podem consultar todas as informações do certame nos editais publicados pela SEAD e pelo Iapen. Em caso de dúvidas, o atendimento é realizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do concurso, por telefone ou por meio do site oficial da banca.

Confira o resultado retificado: 

Policia penal e Iapen

 

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