Açúcar e sal não serão mais aceitos para troca de ingressos da Expoacre

Com isso, esses dois produtos deixam de ser aceitos na campanha solidária

Para garantir acesso aos shows, o público deve entregar dois quilos de alimentos não perecíveis por ingresso | Foto: Cedida

O Governo do Acre informou, na manhã desta quinta-feira (30), que a cota de doações de açúcar e sal destinada à troca por ingressos dos shows da Expoacre 2026, em Rio Branco, já foi totalmente atingida. Com isso, esses dois produtos deixam de ser aceitos na campanha solidária.

Em comunicado, a organização da feira informou que a troca continua normalmente com os demais alimentos não perecíveis.

A distribuição dos ingressos solidários ocorre em estruturas montadas em frente ao Palácio Rio Branco, no centro da capital. O atendimento teve início na quarta-feira (29) e segue nesta quinta, das 8h às 20h.

Para garantir acesso aos shows, o público deve entregar dois quilos de alimentos não perecíveis por ingresso. A retirada é limitada a um bilhete por CPF para cada apresentação, permitindo que o mesmo participante obtenha entradas para todos os shows, desde que faça a doação correspondente a cada dia.

A programação da Expoacre 2026 terá início no próximo domingo (2), com show de Leonardo. Também sobem ao palco Natanzinho Lima, Padre Fábio de Melo, Wesley Safadão, Ana Castela, Banda Som e Louvor e, no encerramento da feira, Bruno e Marrone.

Neste ano, a organização da Expoacre está sob coordenação direta da Casa Civil do Estado, após decisão cautelar do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) suspender os contratos anteriormente firmados com Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Os portões do Parque de Exposições Wildy Viana e os estandes comerciais funcionarão diariamente das 18h às 3h.