29/08/2026
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Homem desaparece no Rio Acre após pular de ponte em Rio Branco

Operação realizada durante a noite terminou sem que ele fosse encontrado

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Homem desaparece no Rio Acre após pular de ponte em Rio Branco
Operação realizada durante a noite terminou sem que ele fosse encontrado/Foto: reprodução

Equipes do Corpo de Bombeiros devem retomar, neste sábado (29), as buscas por um homem que desapareceu no Rio Acre, na região central de Rio Branco.

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Ele foi visto pela última vez na noite de sexta-feira (28), nas proximidades da Ponte Coronel Sebastião Dantas, a Ponte Nova.

O desaparecimento ocorreu após o homem, cuja identidade ainda é desconhecida, cair da estrutura e não voltar a ser visto nas águas. O episódio foi presenciado por pessoas que estavam na área do Mercado Velho.

Conforme os relatos colhidos no local, antes da queda, o homem teria passado para o outro lado da proteção da ponte. Testemunhas afirmaram ainda que, no trajeto até o rio, ele teria atingido a fiação elétrica existente nas proximidades.

A ocorrência provocou uma mobilização de forças de segurança e socorro na região. Polícia Militar, Samu e Corpo de Bombeiros foram chamados para atender o caso, enquanto militares especializados em operações aquáticas deram início às buscas.

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O trabalho ficou sob responsabilidade de uma equipe do Pelotão Náutico do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que percorreu o trecho onde o homem teria desaparecido. A operação realizada durante a noite terminou sem que ele fosse encontrado.

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