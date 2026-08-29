Homem desaparece no Rio Acre após pular de ponte em Rio Branco

Operação realizada durante a noite terminou sem que ele fosse encontrado

Operação realizada durante a noite terminou sem que ele fosse encontrado/Foto: reprodução

Equipes do Corpo de Bombeiros devem retomar, neste sábado (29), as buscas por um homem que desapareceu no Rio Acre, na região central de Rio Branco.

Ele foi visto pela última vez na noite de sexta-feira (28), nas proximidades da Ponte Coronel Sebastião Dantas, a Ponte Nova.

O desaparecimento ocorreu após o homem, cuja identidade ainda é desconhecida, cair da estrutura e não voltar a ser visto nas águas. O episódio foi presenciado por pessoas que estavam na área do Mercado Velho.

Conforme os relatos colhidos no local, antes da queda, o homem teria passado para o outro lado da proteção da ponte. Testemunhas afirmaram ainda que, no trajeto até o rio, ele teria atingido a fiação elétrica existente nas proximidades.

A ocorrência provocou uma mobilização de forças de segurança e socorro na região. Polícia Militar, Samu e Corpo de Bombeiros foram chamados para atender o caso, enquanto militares especializados em operações aquáticas deram início às buscas.

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O trabalho ficou sob responsabilidade de uma equipe do Pelotão Náutico do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que percorreu o trecho onde o homem teria desaparecido. A operação realizada durante a noite terminou sem que ele fosse encontrado.