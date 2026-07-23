Ifac lança edital para seleção de trabalhos para congresso nacional de ciência

Estudantes, pesquisadores, servidores e integrantes da comunidade poderão submeter seus trabalhos até 31 de agosto./ Foto: Reprodução

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abriu nesta quarta-feira (23) o período de inscrições para quem deseja apresentar pesquisas, projetos e experiências acadêmicas durante o XI Congresso Nacional de Ciência e Tecnologia (CONC&T). O evento será realizado entre os dias 23 e 25 de novembro de 2026 e terá como tema “Ciência e Tecnologia para Amazônia: Inovação em Conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.

Estudantes, pesquisadores, servidores e integrantes da comunidade poderão submeter seus trabalhos até 31 de agosto. O congresso é um dos principais eventos científicos promovidos pelo Ifac e busca incentivar a troca de conhecimentos e a divulgação de pesquisas desenvolvidas em diferentes áreas.

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Ao longo dos três dias de programação, o público poderá acompanhar exposições, seminários, apresentações de projetos, relatos de experiências e outras atividades voltadas à pesquisa, ao ensino, à extensão e à inovação.

A programação coordenada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proinp) inclui a VIII Exposição de Pesquisa Científica (EPC), o XVI Seminário de Iniciação Científica (Semic), o XI Seminário de Pós-Graduação (Semipg), o V Observatório dos Grupos de Pesquisa do Ifac, a III Mostra de Projetos Tecnológicos e Produtos Makers do Ifac e o lançamento de uma nova edição da Revista Conexão na Amazônia.

Já a Pró-Reitoria de Extensão (Proex) será responsável pela X Mostra de Extensão, pelo IV Encontro de Egressos e pelo X Palco Cultural. Conforme o edital, o Encontro de Egressos será realizado mediante convite da Proex, enquanto as apresentações do Palco Cultural serão selecionadas por meio de edital específico do Banco de Talentos. Em ambos os casos, será necessário estar inscrito no CONC&T.

Na área do ensino, a Pró-Reitoria de Ensino (Proen) coordenará atividades como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), além de relatos de Estágio Curricular Supervisionado (ECS) e Práticas Profissionais (PP), bem como apresentações de Projetos de Ensino, Práticas Inclusivas e Práticas Pedagógicas.

O evento também contará com os Relatos de Monitoria, organizados pela Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil (DSAES), e com o VIII Lançamento Coletivo de Livros, promovido pela Editora Ifac.

As inscrições para participação no XI CONC&T devem ser feitas pela plataforma oficial de eventos do Ifac. O Edital nº 07/2026/Proinp/Ifac, com todas as regras para submissão dos trabalhos, já está disponível. Mais informações e esclarecimento de dúvidas podem ser obtidos pelo e-mail conct@ifac.edu.br.