Indígenas do Acre cantam para filha de Klebber Toledo e Camila Queiroz

A filha dos atores Klebber Toledo e Camila Queiroz, Clara, teve um encontro especial com três mulheres indígenas de diferentes povos e regiões do país. A visita aconteceu na casa do casal e foi compartilhada por Klebber nas redes sociais, neste domingo (20).

Entre as convidadas, estavam Anna Terra Yawalapiti, do povo Yawalapiti, do Xingu, no Mato Grosso, e Yawanawa Erika e Matsa Hushahu, integrantes do povo Yawanawa, do Acre.

Em uma publicação acompanhada de imagens do encontro, Klebber destacou a experiência como uma oportunidade para a filha ter contato com a ancestralidade e com diferentes manifestações culturais indígenas.

“Que ela cresça conhecendo, respeitando e aprendendo com a nossa ancestralidade e com a nossa cultura. Que honra recebê-las em nossa casa”, escreveu o ator.

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Representantes do Acre

Erika e Matsa são do povo Yawanawa, comunidade indígena do Acre conhecida pela preservação de seus conhecimentos tradicionais, rituais e manifestações culturais.

Anna Terra Yawalapiti, por sua vez, representa o povo Yawalapiti, do Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. O encontro reuniu, assim, representantes de povos indígenas de diferentes territórios brasileiros na casa dos artistas.

O casal Klebber Toledo e Camila Queiroz é pai de uma menina, nascida em 2024. Desde então, os artistas costumam compartilhar nas redes sociais registros pontuais da rotina familiar, preservando a identidade da filha.