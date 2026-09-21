23/09/2026
ContilNet Notícias Logo

Morre Elizanira Mendes, desenhista pioneira da Ufac, aos 86 anos

Nira teve uma longa trajetória como desenhista da Ufac

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Morre Elizanira Mendes, desenhista pioneira da Ufac, aos 86 anos
Nira morreu aos 86 anos neste domingo (20), em Rio Branco/Foto: reprodução

A servidora aposentada da Universidade Federal do Acre (Ufac) Elizanira Mendes de Farias, conhecida como Nira, morreu aos 86 anos neste domingo (20), em Rio Branco. Nira integrou o grupo de servidores pioneiros da Ufac e teve uma longa trajetória como desenhista da instituição.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da Ufac (Sintest-AC) lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Em publicação nas redes sociais, a entidade destacou a trajetória e o legado deixado por Nira na universidade.

“Que as boas lembranças, sua história e o legado deixado ao longo de sua vida permaneçam vivos no coração de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la”, escreveu em nota.

LEIA TAMBÉM: Mailza lamenta morte de jovem acreano: “Meus sentimentos e orações”

Nira deixa dois filhos, Eliza e Falbernandes Mendes de Farias/Foto: reprodução

Durante a carreira, trabalhou no Centro de Recursos Audiovisuais (Cerav), setor que prestava apoio às atividades pedagógicas, acadêmicas e culturais da universidade. Ela deixa dois filhos, Eliza e Falbernandes Mendes de Farias, que também são servidores da Ufac.

Confira a nota de pesar na íntegra: 

O SINTEST-AC manifesta profundo pesar pelo falecimento de Elizanira Mendes de Farias, aposentada e integrante da nossa comunidade de trabalhadores em educação.

Neste momento de dor e saudade, a diretoria do sindicato presta sua solidariedade aos familiares e amigos, desejando que encontrem conforto, força e serenidade para enfrentar esta difícil perda.

Que as boas lembranças, sua história e o legado deixado ao longo de sua vida permaneçam vivos no coração de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la.

 

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.