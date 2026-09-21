Morre Elizanira Mendes, desenhista pioneira da Ufac, aos 86 anos

Nira teve uma longa trajetória como desenhista da Ufac

Nira morreu aos 86 anos neste domingo (20), em Rio Branco/Foto: reprodução

A servidora aposentada da Universidade Federal do Acre (Ufac) Elizanira Mendes de Farias, conhecida como Nira, morreu aos 86 anos neste domingo (20), em Rio Branco. Nira integrou o grupo de servidores pioneiros da Ufac e teve uma longa trajetória como desenhista da instituição.

O Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos da Ufac (Sintest-AC) lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Em publicação nas redes sociais, a entidade destacou a trajetória e o legado deixado por Nira na universidade.

“Que as boas lembranças, sua história e o legado deixado ao longo de sua vida permaneçam vivos no coração de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la”, escreveu em nota.

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Durante a carreira, trabalhou no Centro de Recursos Audiovisuais (Cerav), setor que prestava apoio às atividades pedagógicas, acadêmicas e culturais da universidade. Ela deixa dois filhos, Eliza e Falbernandes Mendes de Farias, que também são servidores da Ufac.

Confira a nota de pesar na íntegra:

O SINTEST-AC manifesta profundo pesar pelo falecimento de Elizanira Mendes de Farias, aposentada e integrante da nossa comunidade de trabalhadores em educação.

Neste momento de dor e saudade, a diretoria do sindicato presta sua solidariedade aos familiares e amigos, desejando que encontrem conforto, força e serenidade para enfrentar esta difícil perda.

Que as boas lembranças, sua história e o legado deixado ao longo de sua vida permaneçam vivos no coração de todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la.