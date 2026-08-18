Inmet coloca todo o Acre sob alerta de chuvas e ventos fortes

Apesar de o nível de alerta ser considerado baixo, o tempo instável pode provocar alguns transtornos

Segundo o Inmet, existe possibilidade de alagamentos e queda de galhos de árvores | Foto: ContilNet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou todo o Acre em alerta para chuvas intensas a partir da manhã desta terça-feira (18). O aviso é de perigo potencial e permanece válido até as 23h59 de quarta-feira (19).

Durante o período, a previsão indica chuva de 20 a 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros em um único dia. Também são esperados ventos fortes, com velocidade entre 40 e 60 km/h.

Apesar de o nível de alerta ser considerado baixo, o tempo instável pode provocar alguns transtornos, principalmente em locais com maior volume de chuva.

Possíveis problemas

Segundo o Inmet, existe possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

A população deve ter atenção principalmente durante os períodos de vento mais forte. O instituto orienta que as pessoas não permaneçam debaixo de árvores, já que existe risco de queda de galhos e de descargas elétricas.

Também é recomendado evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda, que podem representar perigo durante rajadas de vento.

Outra orientação é retirar aparelhos eletrônicos da tomada durante tempestades para reduzir o risco de danos provocados por descargas elétricas.

Em caso de emergência relacionada às condições do tempo, os moradores podem procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.