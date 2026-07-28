Expoacre 2026: retirada de ingressos para os shows começa nesta quarta

Público poderá garantir presença nas duas primeiras grandes atrações nacionais confirmadas

O atendimento à população começará com uma grande estrutura montada no centro da capital | Foto: ContilNet

A estrutura para a distribuição e troca dos ingressos solidários das atrações gratuitas da Expoacre 2026 já tem data e local definidos. A confirmação foi detalhada pelo secretário-chefe da Casa Civil do Acre e um dos coordenadores do evento, Cristovam Pontes, durante a coletiva de lançamento da Expoacre 2026.

De acordo com o gestor, o atendimento à população começará com uma grande estrutura montada no centro da capital a partir desta quarta-feira (29).

“A partir de amanhã [quarta-feira] vai ser montada tendas, amanhã e depois de amanhã — quarta e quinta-feira — na frente do Palácio Rio Branco. A montagem das tendas e o atendimento ocorrem das 8h da manhã às 8h da noite para fazer a troca do ingresso pelo alimento, garantindo esse ingresso solidário para os shows”, explicou Cristovam Pontes.

Após o mutirão inicial no centro de Rio Branco, a logística de arrecadação e entrega das entradas continuará descentralizada em pontos parceiros de fácil acesso à comunidade.

“A partir daí, os ingressos vão ser trocados nos pontos que nós vamos divulgar, como supermercados e outros locais de acesso público”, afirmou o secretário.

Nesta primeira etapa, o público poderá garantir presença nas duas primeiras grandes atrações nacionais confirmadas no palco principal do Parque de Exposições Wildy Viana.

“Os shows inicialmente liberados são os primeiros da programação: o show do cantor Leonardo, que será a primeira apresentação, e na sequência o show do cantor Natanzinho Lima”, concluiu.

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A iniciativa do ingresso solidário visa arrecadar toneladas de alimentos não perecíveis que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade e entidades assistenciais cadastradas no estado.

A programação oficial e o cronograma completo das demais atrações serão atualizados nos canais do governo estadual.