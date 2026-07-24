Prefeito de Assis Brasil declara apoio à pré-candidatura de Mazinho

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, declarou, nesta sexta-feira (24), nas redes sociais, apoio público à pré-candidatura de Mazinho Serafim a deputado federal durante uma reunião realizada com lideranças políticas e apoiadores no município. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o gestor afirmou que o encontro serviu para reafirmar o compromisso do grupo político com o ex-prefeito de Sena Madureira.
Ao recepcionar Mazinho, Jerry destacou a presença de lideranças locais e manifestou apoio ao projeto político do pré-candidato.
“Estamos recebendo em Assis Brasil o nosso pré-candidato a deputado federal, Mazinho Serafim. Fizemos uma reunião abençoada com nossos amigos, colegas e lideranças que vieram aqui para afirmar, reafirmar esse nosso compromisso de ter o Mazinho em breve na Câmara Federal. Mazinho, conta com Assis Brasil”, declarou o prefeito.
LEIA TAMBÉM: Mazinho Serafim é homenageado pela Câmara de Sena em sessão solene
Em resposta, Mazinho Serafim agradeceu a recepção e disse confiar na parceria com o município.
“Jerry, muito obrigado. Eu que agradeço a todos que compareceram aqui nessa linda reunião. Pode ter certeza de que nós vamos continuar lutando por um Assis Brasil bem melhor. Você sabe trabalhar, sabe direcionar, e eu tenho certeza de que esse trabalho continua”, afirmou.
O encontro faz parte das articulações políticas em torno da pré-candidatura de Mazinho Serafim à Câmara dos Deputados. Além do apoio do prefeito, a reunião reuniu lideranças locais que manifestaram apoio ao projeto político apresentado pelo ex-prefeito de Sena Madureira.