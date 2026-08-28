28/08/2026
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Jorge insere Lula e andanças pelo Acre em programa de TV: “Vem comigo”

Na sequência, Jorge aparece conversando com eleitores durante caminhada

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Jorge insere Lula e andanças pelo Acre em programa de TV: “Vem comigo”
Jorge Viana em propaganda eleitoral/Foto: Reprodução

O candidato ao Senado pelo Acre Jorge Viana (PT) estreou nesta sexta-feira (28) o primeiro programa eleitoral.

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“O acreano conhece coragem. Tem quem pega estrada, quem atravessa rio, quem enfrenta ramal, chuva e sol, gente que trabalha, estende a mão e sempre encontra um motivo para seguir”, diz a narração da propaganda.

Na sequência, Jorge aparece conversando com eleitores durante caminhada no Acre. “Eu voto em tu e no Lula. Pra mim é Deus no céu e vocês na terra”, disse um eleitor.

O candidato resgata sua trajetória política e faz um convite direto ao eleitor. “Onde eu estou, tem Acre. Essa caminhada eu já conheço. Agora eu queria te pedir: vem comigo”, afirma Jorge Viana.

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