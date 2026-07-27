Ufac cria projeto para identificação de espécies protegidas na Amazônia

Universidade Federal do Acre — Foto: Reprodução

Com o objetivo de aprimorar a pesquisa científica e o manejo sustentável no estado, o Herbário do Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre (Ufac) iniciou um projeto voltado ao reconhecimento botânico de árvores protegidas na região. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (27) nas redes sociais da instituição.

Com o nome de “Fortalecimento do Herbário da Ufac para Identificação Botânica de Espécies CITES e Sustentabilidade do Manejo Florestal no Acre”, a iniciativa busca expandir a capacidade técnica e científica do herbário para atender às demandas de pesquisa, extensão e apoio ao setor florestal.

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O foco central é aprofundar o estudo de madeiras protegidas pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), garantindo que a comercialização siga critérios rigorosos de legalidade.

O trabalho científico também serve como base para cumprir as exigências da Instrução Normativa IBAMA nº 28/2024. A norma obriga a comprovação taxonômica de espécies arquivadas em herbários, assegurando a rastreabilidade e a fiscalização na cadeia da madeira.