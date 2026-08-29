29/08/2026
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Líder de facção do Acre é preso com 20 kg de skunk em Rondônia

Identificado pelas iniciais E. O. P., ele era procurado há anos pela Polícia Civil acreana

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Líder de facção do Acre é preso com 20 kg de skunk em Rondônia
Procurado é investigado por envolvimento com uma organização criminosa/Foto: reprodução

Um homem apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa no Acre foi preso nesta sexta-feira (28), em Porto Velho, Rondônia. Identificado pelas iniciais E. O. P., ele era procurado há anos pela Polícia Civil acreana.

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A prisão foi realizada por agentes do Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil de Rondônia. Durante a ação, os policiais também apreenderam aproximadamente 20 quilos de skunk.

Segundo informações compartilhadas pelas autoridades do Acre, E. O. P. é investigado por envolvimento com uma organização criminosa e estava foragido. Ao longo dos últimos anos, diferentes operações foram realizadas na tentativa de encontrá-lo.

A procura pelo investigado chegou a ultrapassar as fronteiras do Acre. As diligências para descobrir seu paradeiro também passaram por outros estados, incluindo São Paulo, mas até então ele não havia sido localizado.

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A partir dos dados levantados, agentes do Denarc identificaram que o procurado estava na capital rondoniense e efetuaram a prisão.

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