Vítima foi retirada da cabine e levada para uma unidade hospitalar

Após o trabalho de retirada, o motorista recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. — Foto: Reprodução

Um motorista ficou preso às ferragens da cabine de um caminhão boiadeiro após o veículo bater violentamente na traseira de uma carreta que estava parada na BR-364, entre Cacoal e Pimenta Bueno, em Rondônia. O acidente aconteceu depois que a carreta apresentou problemas mecânicos e precisou parar na rodovia.

Segundo as informações do site Rondonotícias, equipes estavam no local prestando atendimento à carreta quando houve retenção no trânsito. O caminhão boiadeiro seguia pela rodovia e acabou atingindo a traseira do veículo.

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Com a força da colisão, o motorista ficou preso na cabine. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate, com apoio de um socorrista da concessionária Nova 364.

Após o trabalho de retirada, o motorista recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima.

Conteúdo Original / Fonte: Rondonotícias