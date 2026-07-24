Valores serão depositados no dia 31 de julho

Mais de 6 mil contribuintes acreanos terão direito à restituição do Imposto de Renda neste mês. A Receita Federal liberou, nesta sexta-feira (24), a consulta ao terceiro lote do IRPF 2026, que contempla 6.154 pessoas no Acre.

Os valores serão depositados no dia 31 de julho, diretamente na conta bancária ou na chave PIX informada pelo contribuinte durante a entrega da declaração.

A Receita também alerta para erros nos dados bancários, principalmente relacionados à chave PIX. Atualmente, milhares de restituições ainda não foram creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX, mas não possui uma conta bancária vinculada a essa chave, o que impede o depósito do valor.

A região fiscal, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, mais de 123 mil contribuintes serão beneficiados. Ao todo, a Receita Federal irá repassar R$ 223,1 milhões em restituições para os estados da região.

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De acordo com a Receita Federal, este é o último lote destinado às declarações processadas sem pendências.

Permanecerão aguardando pagamento apenas os contribuintes da qual declarações caíram na malha fina ou apresentaram problemas nas informações fornecidas.