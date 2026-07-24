25/07/2026
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Mais de 6 mil acreanos recebem restituição no 3º lote do Imposto de Renda

Valores serão depositados no dia 31 de julho

Por Juan Vinícius, ContilNet 24/07/2026 às 11:33
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Mais de 6 mil acreanos recebem restituição no 3º lote do Imposto de Renda

Mais de 6 mil contribuintes acreanos terão direito à restituição do Imposto de Renda neste mês. A Receita Federal liberou, nesta sexta-feira (24), a consulta ao terceiro lote do IRPF 2026, que contempla 6.154 pessoas no Acre.

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Os valores serão depositados no dia 31 de julho, diretamente na conta bancária ou na chave PIX informada pelo contribuinte durante a entrega da declaração.

A Receita também alerta para erros nos dados bancários, principalmente relacionados à chave PIX. Atualmente, milhares de restituições ainda não foram creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX, mas não possui uma conta bancária vinculada a essa chave, o que impede o depósito do valor.

A região fiscal, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, mais de 123 mil contribuintes serão beneficiados. Ao todo, a Receita Federal irá repassar R$ 223,1 milhões em restituições para os estados da região.

LEIA TAMBÉM: Imposto de Renda: Receita Federal libera consulta de restituição automática

De acordo com a Receita Federal, este é o último lote destinado às declarações processadas sem pendências.

Permanecerão aguardando pagamento apenas os contribuintes da qual declarações caíram na malha fina ou apresentaram problemas nas informações fornecidas.

 

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