Mailza também usou o programa eleitoral para apresentar a candidata a vice-governadora, Jéssica Sales

Mailza e Jessica no primeiro programa eleitoral/Foto: Reprodução

O horário eleitoral gratuito iniciou nesta sexta-feira (28) e a governadora do Acre e candidata à reeleição, Mailza Assis (Progressistas), estreou na televisão com sua primeira propaganda eleitoral.

O programa usa o verbo “Avançar” como slogan e mostra o jingle de Mailza. A candidata aparece apresentando um balanço das ações realizadas nos primeiros quatro meses desde que assumiu o governo do Acre.

“Sou Mailza, governadora do Estado do Acre. Recebi esta missão há pouco mais de quatro meses e nesse pouco tempo reforçamos que, com trabalho duro, a gente muda a vida das pessoas”, afirma.

“Na saúde, foram mais de 2500 cirurgias. Reformamos o Hospital Geral de Feijó e a unidade de saúde de Acrelândia. Na educação, entregamos mais de 100 mil kits escolares e um novo Núcleo de Educação em Senador Guiomard. Também garantimos milhares de títulos definitivos para quem esperava pela segurança de ter seu lugar reconhecido”, disse.

Mailza também usou o programa eleitoral para apresentar a candidata a vice-governadora, Jéssica Sales. “Mailza, é um orgulho estar ao seu lado nessa missão. Eu vim para somar, ouvir e fazer a diferença na vida do povo acreano”, destacou Jéssica.

O programa eleitoral também conta a história e trajetória política de Mailza, como senadora, vice-governadora e governadora do Acre, destacando que a candidata é a segunda mulher a governar o Estado, sendo a primeira em 40 anos.

A propaganda eleitoral gratuita iniciou nesta sexta-feira, 28 de agosto e será transmitida em blocos fixos no rádio e na televisão, além de inserções de 30 e 60 segundos distribuídas ao longo da programação das emissoras.