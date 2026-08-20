Nomeação, em caráter efetivo, foi oficializada no Diário Oficial do Estado

Nomeação, em caráter efetivo, foi oficializada no Diário Oficial do Estado/Foto: Reprodução

A governadora do Acre, Mailza Assis, nomeou Anna Karla Ribeiro Souza para exercer o cargo de defensora pública do Estado. A nomeação, em caráter efetivo, foi oficializada por meio de decreto publicado na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial do Estado.

De acordo com o documento, Anna Karla Ribeiro Souza passa a ocupar o cargo de Defensora Pública do Estado do Acre, Nível I, integrando o quadro efetivo da instituição.

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O decreto foi assinado pela governadora em Rio Branco, nesta quarta-feira (19), e estabelece que a nomeação entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Confira a nomeação:

Defensoria Publica – Nomeação