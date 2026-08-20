20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público
Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”
Chico Buarque, Gil e Djavan movem ação contra deputada
Após perder 112 kg, Thais Carla surge de maiô e celebra: “Tô gostosa”
Influenciadora de 29 anos é achada morta e carbonizada

Mailza nomeia nova defensora pública para o quadro efetivo do Acre

Nomeação, em caráter efetivo, foi oficializada no Diário Oficial do Estado

Por Juan Vinícius, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mailza nomeia nova defensora pública para o quadro efetivo do Acre
Nomeação, em caráter efetivo, foi oficializada no Diário Oficial do Estado/Foto: Reprodução

A governadora do Acre, Mailza Assis, nomeou Anna Karla Ribeiro Souza para exercer o cargo de defensora pública do Estado. A nomeação, em caráter efetivo, foi oficializada por meio de decreto publicado na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial do Estado.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com o documento, Anna Karla Ribeiro Souza passa a ocupar o cargo de Defensora Pública do Estado do Acre, Nível I, integrando o quadro efetivo da instituição.

LEIA TAMBÉM: Mailza e Jéssica participam de lançamento de comitê de Fábio Rueda

O decreto foi assinado pela governadora em Rio Branco, nesta quarta-feira (19), e estabelece que a nomeação entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Confira a nomeação: 

Defensoria Publica – Nomeação

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.