Foram localizadas 51 caixas do produto importado sem a devida documentação fiscal

PRF apreende mais de 25 mil maços de cigarro contrabandeado/Foto: Reprodução

Uma carga com 25.240 maços de cigarros de origem estrangeira foi apreendida durante fiscalização na BR-317, no município de Porto Acre, no interior do estado. A apreensão foi realizada na manhã desta quinta-feira (23) pela Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF).

Durante a inspeção no compartimento interno do automóvel, foram localizadas 51 caixas do produto importado sem a devida documentação fiscal ou comprovação de entrada regular no país.

A fiscalização ocorreu por volta das 10h, no km 40 da rodovia. Os policiais realizaram a abordagem de um veículo de cor branca próximo à Vila do Incra.

Diante da constatação do crime de contrabando, o condutor foi detido e encaminhado, junto com o veículo e o material, à Delegacia de Polícia Federal em Rio Branco para os procedimentos cabíveis.

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Conteúdo Original / Fonte: Polícia Rodoviária Federal