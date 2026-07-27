Além do título de Melhor Marcador do Brasil, grupo acreano terminou a competição entre as três melhores quadrilhas do país

Foto: Diego Gurgel/Secom

A quadrilha junina Malucos na Roça colocou o Acre em evidência no cenário nacional ao conquistar importantes resultados no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026, realizado entre os dias 24 e 26 de julho, em Maceió (AL). Na grande final, disputada no último domingo (26), o grupo recebeu o título de Melhor Marcador do Brasil e encerrou a competição entre as três melhores quadrilhas juninas do país.

Representando o Acre, a agremiação apresentou um espetáculo marcado pela valorização da cultura popular, figurinos, coreografias e uma performance que chamou a atenção da comissão julgadora. O desempenho garantiu ao grupo destaque em uma das principais competições do calendário junino nacional.

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O prêmio de Melhor Marcador do Brasil reconhece o integrante responsável por conduzir a evolução da quadrilha durante a apresentação, considerando critérios como liderança, domínio técnico, organização e interação com os brincantes.

Além da conquista individual, a presença da Malucos na Roça no Top 3 da competição reforça a força do movimento junino acreano no cenário brasileiro. O resultado consolida o trabalho desenvolvido pela quadrilha ao longo dos últimos anos e amplia o reconhecimento da cultura popular do Acre em nível nacional.

A participação histórica em Maceió representa mais um capítulo na trajetória da Malucos na Roça, que volta para o estado com dois dos principais reconhecimentos do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas de 2026.