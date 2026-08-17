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Marina é hostilizada durante caminhada de Haddad e precisa ser retirada do local

Ao comentar a abordagem, Marina classificou o episódio como um “ataque verbal”

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Marina é hostilizada durante caminhada de Haddad e precisa ser retirada do local
Ao comentar a abordagem, classificou o episódio como um “ataque verbal”/Foto: reprodução

A candidata ao Senado por São Paulo Marina Silva foi hostilizada por um homem durante uma caminhada de campanha de Fernando Haddad, candidato ao governo paulista, nesta segunda-feira (17), em São Paulo.

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A situação ocorreu durante o deslocamento do grupo entre a Praça da República e o Theatro Municipal. Marina havia deixado a aglomeração acompanhada de sua equipe após passar mal quando foi abordada por um homem ainda não identificado.

Segundo o relato, ele se aproximou da candidata de maneira agressiva, fez questionamento se Marina “estaria voltando para a cena do crime” e teria chegado a encostar nela. Pessoas que acompanhavam o ato cercaram o homem e houve uma discussão antes que ele deixasse o local. Marina foi levada para uma loja, onde recebeu apoio.

Após o caso, a ex-ministra explicou que sofreu um acidente há cerca de seis meses e lesionou a coluna, motivo pelo qual precisa evitar esforços físicos prolongados. Ao comentar a abordagem, Marina classificou o episódio como um “ataque verbal” e afirmou esperar que a situação tenha sido um caso isolado.

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Antes da confusão, a caminhada havia ocorrido normalmente. A concentração começou por volta das 10h, na Praça da República, com discursos de mulheres que atuam na política.

 

 

Conteúdo Original / Fonte: Folha de S.Paulo
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