Marina Silva segue na liderança para o Senado em São Paulo

Um novo levantamento divulgado pelo instituto Genial/Quaest para a disputa ao Senado por São Paulo mostra a acreana Marina Silva (Rede) na liderança das intenções de voto em dois cenários avaliados pela pesquisa.
O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 27 de julho e aponta Marina com 14% das intenções de voto em ambos os cenários.
No primeiro cenário, a ministra do Meio Ambiente é seguida por Simone Tebet (PSB), com 12%, e Pablo Marçal (União Brasil), que aparece com 9%.
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Já no segundo cenário, Marina Silva mantém os 14% das intenções de voto. Simone Tebet aparece com 11%, enquanto Pablo Marçal permanece com 9%.
Confira o levantamento:
Cenário 1:
* Marina Silva (Rede): 14%
* Simone Tebet (PSB): 12%
* Pablo Marçal (União Brasil): 9%
* Guilherme Derrite (PP): 7%
* André do Prado (PL): 5%
* Paulinho da Força (Solidariedade): 4%
* Ricardo Salles (Novo): 4%
* Robson Tuma (Republicanos): 3%
* José Aníbal (PSDB): 1%
* Indecisos: 21%
* Branco, nulo ou não vai votar: 20%
Cenário 2:
* Marina Silva (Rede): 14%
* Simone Tebet (PSB): 11%
* Pablo Marçal (União Brasil): 9%
* Guilherme Derrite (PP): 8%
* André do Prado (PL): 5%
* Ricardo Salles (Novo): 5%
* Paulinho da Força (Solidariedade): 4%
* Robson Tuma (Republicanos): 3%
* Indecisos: 21%
* Branco, nulo ou não vai votar: 20%