29/07/2026
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Marina Silva segue na liderança para o Senado em São Paulo

Levantamento foi realizado entre os dias 23 e 27 de julho

Por Juan Vinícius, ContilNet 29/07/2026 às 09:38
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Marina Silva segue na liderança para o Senado em São Paulo
Levantamento foi realizado entre os dias 23 e 27 de julho | Foto: Reprodução

Um novo levantamento divulgado pelo instituto Genial/Quaest para a disputa ao Senado por São Paulo mostra a acreana Marina Silva (Rede) na liderança das intenções de voto em dois cenários avaliados pela pesquisa.

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O levantamento foi realizado entre os dias 23 e 27 de julho e aponta Marina com 14% das intenções de voto em ambos os cenários.

No primeiro cenário, a ministra do Meio Ambiente é seguida por Simone Tebet (PSB), com 12%, e Pablo Marçal (União Brasil), que aparece com 9%.

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Já no segundo cenário, Marina Silva mantém os 14% das intenções de voto. Simone Tebet aparece com 11%, enquanto Pablo Marçal permanece com 9%.

Confira o levantamento:

Cenário 1: 

* Marina Silva (Rede): 14%

* Simone Tebet (PSB): 12%

* Pablo Marçal (União Brasil): 9%

* Guilherme Derrite (PP): 7%

* André do Prado (PL): 5%

* Paulinho da Força (Solidariedade): 4%

* Ricardo Salles (Novo): 4%

* Robson Tuma (Republicanos): 3%

* José Aníbal (PSDB): 1%

* Indecisos: 21%

* Branco, nulo ou não vai votar: 20%

Cenário 2: 

* Marina Silva (Rede): 14%

* Simone Tebet (PSB): 11%

* Pablo Marçal (União Brasil): 9%

* Guilherme Derrite (PP): 8%

* André do Prado (PL): 5%

* Ricardo Salles (Novo): 5%

* Paulinho da Força (Solidariedade): 4%

* Robson Tuma (Republicanos): 3%

* Indecisos: 21%

* Branco, nulo ou não vai votar: 20%

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