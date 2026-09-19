Após acidente na BR-317, criança de 4 anos é intubada devido a traumatismo

Veículo saiu de ramal e capotou em trecho reto da rodovia no interior do Acre

Equipes do Samu prestaram atendimento aos feridos e os conduziram ao Hospital Raimundo Chaar/ Foto: ContilNet

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após uma caminhonete Mitsubishi capotar na manhã deste sábado (19), no km 10 da BR-317, a Estrada do Pacífico, nas proximidades de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo as informações iniciais, o veículo havia saído de uma propriedade localizada no ramal do km 59 e seguia em direção a Brasiléia quando, por motivos ainda não esclarecidos, o motorista perdeu o controle da direção. A caminhonete saiu da pista e capotou em um trecho reto da rodovia.

O proprietário do veículo, identificado até o momento apenas como Cleber, ficou gravemente ferido e morreu ainda no local do acidente.

Outras quatro pessoas estavam na caminhonete e ficaram feridas. Entre elas estavam duas crianças, de 4 e 10 anos. Também foram socorridos Jean de Silva e Silva, de 30 anos, e Tais Andrade da Silva, de 24 anos.

Antes da chegada das equipes de emergência, pessoas que passavam pela rodovia prestaram os primeiros auxílios às vítimas. Na sequência, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o atendimento e encaminharam os feridos ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia.

A situação mais grave era a de uma criança de 4 anos. Segundo as primeiras informações, ela sofreu um forte trauma na cabeça, com afundamento na região frontal. Diante da gravidade do quadro, a criança precisou ser intubada e havia previsão de transferência por transporte aéreo para Rio Branco.

As demais vítimas permaneciam conscientes e em condição considerada estável até a última atualização sobre o atendimento.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida. As autoridades devem realizar os levantamentos necessários para determinar a dinâmica da ocorrência e as circunstâncias que levaram à saída da caminhonete da pista.