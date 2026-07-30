30/07/2026
ContilNet Notícias Logo

Mesmo sem chuva, Rio Acre apresenta leve subida nesta quinta

Rio Acre marcou 2,23 metros às 5h22

Por Juan Vinícius, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mesmo sem chuva, Rio Acre apresenta leve subida nesta quinta
Rio Acre marcou 2,23 metros às 5h22/Foto: Juan Diaz

Mesmo sem registro de chuvas, o nível do Rio Acre apresentou uma leve elevação nesta quinta-feira (30). De acordo com boletim da Defesa Civil de Rio Branco, o rio marcou 2,23 metros às 5h22.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Apesar do aumento, o rio continua muito abaixo das cotas de alerta, fixada em 13,50 metros, e de transbordo, que é de 14 metros, refletindo o cenário de estiagem e crise hídrica enfrentado no estado.

LEIA TAMBÉM: Boletim aponta El Niño “muito forte” e prevê cenário de risco para o Acre

Na comparação com o último domingo (26), quando o Rio Acre registrou 2,14 metros, houve um acréscimo de 9 centímetros no nível das águas. Ainda assim, a elevação é considerada pequena e não altera o quadro de no período seco.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.