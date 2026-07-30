Mesmo sem chuva, Rio Acre apresenta leve subida nesta quinta

Rio Acre marcou 2,23 metros às 5h22/Foto: Juan Diaz

Mesmo sem registro de chuvas, o nível do Rio Acre apresentou uma leve elevação nesta quinta-feira (30). De acordo com boletim da Defesa Civil de Rio Branco, o rio marcou 2,23 metros às 5h22.

Apesar do aumento, o rio continua muito abaixo das cotas de alerta, fixada em 13,50 metros, e de transbordo, que é de 14 metros, refletindo o cenário de estiagem e crise hídrica enfrentado no estado.

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Na comparação com o último domingo (26), quando o Rio Acre registrou 2,14 metros, houve um acréscimo de 9 centímetros no nível das águas. Ainda assim, a elevação é considerada pequena e não altera o quadro de no período seco.