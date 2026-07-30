Humorista Mução tem presença confirmada na Expoacre 2026

Artista se apresentará no dia 4 de agosto, às 20h, no estande da Fecomércio Acre

Artista se apresentará no dia 4 de agosto, às 20h, no estande da Fecomércio Acre | Foto: Reprodução

O humorista e radialista Rodrigo Vieira Emerenciano, conhecido nacionalmente pelo personagem Mução, confirmou presença na Expoacre 2026, em Rio Branco. O artista se apresentará no dia 4 de agosto, às 20h, no estande da Fecomércio Acre.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Mução convidou o público acreano para prestigiar o espetáculo, que faz parte da turnê comemorativa pelos seus 30 anos de carreira.

Mução é um dos personagens mais conhecidos do rádio e do humor brasileiro, famoso pelas pegadinhas telefônicas e pelo jeito de interpretar um típico matuto nordestino.

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A apresentação integra a programação da Expoacre 2026, que será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.