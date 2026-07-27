O município de Manoel Urbano anunciou que pessoas monitoradas eletronicamente pela Justiça estarão proibidas de permanecer na área onde será realizado o Festival de Praia e o Purus Fest, eventos marcados para ocorrer entre os dias 14 e 16 de agosto. A medida faz parte de uma determinação judicial e visa reforçar a segurança durante as festividades.

A decisão foi confirmada após reunião entre o prefeito Toscano Veloso, representantes da Divisão de Monitoramento Eletrônico (DME) da Polícia Penal de Sena Madureira e integrantes da administração municipal. Participaram do encontro os secretários Carlos Antônio, da Administração, e Cleudon Vieira, titular da pasta de Obras.

Conforme a Portaria expedida pela Comarca de Manoel Urbano, pessoas que utilizam tornozeleira eletrônica não poderão permanecer no espaço do evento nem circular dentro do raio de restrição estabelecido pela Justiça. A fiscalização será realizada pela Polícia Penal, que atuará durante os três dias de programação.

Segundo a administração municipal, a presença das equipes tem como objetivo assegurar o cumprimento das medidas cautelares e proporcionar maior tranquilidade para moradores e visitantes que participarão das festividades.

Atualmente, Manoel Urbano possui dezenas de pessoas submetidas ao monitoramento eletrônico, incluindo presos provisórios, apenados do regime semiaberto, indivíduos em prisão domiciliar e pessoas que cumprem medidas impostas pela Justiça em casos relacionados à violência doméstica.

Com o reforço na fiscalização, a expectativa é de que o Festival de Praia e o Purus Fest ocorram em um ambiente mais seguro, reunindo famílias e visitantes sem registros de intercorrências durante os dias de evento.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet