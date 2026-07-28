28/07/2026
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Morador de Senador Guiomard desaparece e família mobiliza buscas

Familiares destacam que qualquer informação contribui para que possam encontrá-lo

Por Juan Vinícius, ContilNet 28/07/2026 às 11:27
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Morador de Senador Guiomard desaparece e família mobiliza buscas
Familiares destacam que qualquer informação que possa contribuir para encontrá-lo/Foto: reprodução

A família de José Ferreira está mobilizada em busca de informações que possam ajudar a localizá-lo, desaparecido desde a última sexta-feira (24). Ele foi visto pela última vez no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

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De acordo com a família, José Ferreira é portador de transtorno mental, o que aumenta a preocupação com seu desaparecimento.

Os familiares pedem a colaboração da população e destacam que qualquer informação que possa contribuir para encontrá-lo é de grande importância.

LEIA TAMMBÉM: MPAC localiza homem desaparecido há seis anos após pedido de filho

Quem tiver informações sobre o paradeiro de José Ferreira pode entrar em contato pelos seguintes números:

* (68)99226-6399

*(68)99965-8088

*(68)99996-1080

Familiares destacam que qualquer informação que possa contribuir para encontrá-lo/Foto: reprodução

 

 

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