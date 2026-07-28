Determinação foi detalhada pela governadora Mailza Assis durante a solenidade de lançamento oficial

"A participação institucional é importante, sim, mas a Expoacre precisa dar oportunidade para negócios", diz Mailza. — Foto: ContilNet

A edição de 2026 da Expoacre terá uma mudança marcante na ocupação do Parque de Exposições Wildy Viana. O governo estadual decidiu reduzir o espaço físico destinado a estandes institucionais e secretarias para abrir mais área ao setor produtivo, ao comércio e a pequenos empreendedores.

A determinação foi detalhada pela governadora Mailza Assis durante a solenidade de lançamento oficial do evento.

Segundo Mailza Assis, a mudança visa reafirmar a vocação primária da feira agropecuária como um ambiente de geração de oportunidades e fortalecimento da economia local.

“A participação institucional é importante, sim, e todas as secretarias participam da execução da feira. Mas a Expoacre precisa dar oportunidade para negócios e para a apresentação econômica do nosso estado. Por isso, determinamos: menos governo, menos estandes institucionais e mais comércio, mais empreendedorismo, mais negócio e mais produção”, declarou a governadora.

Foco na agricultura familiar e empreendedorismo feminino

Com a readequação dos espaços, setores que antes tinham presença limitada ganharão áreas estratégicas dentro do parque. A agricultura familiar e as iniciativas lideradas por mulheres terão espaços exclusivos nesta edição.

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“Acrescentamos muito para a agricultura familiar, que receberá um espaço dedicado, criado especialmente para ela, além do comércio em geral. Teremos também apresentações que valorizam públicos como o empreendedorismo feminino e a pauta da inclusão, organizada para atender melhor à nossa população”, apontou Mailza Assis.

Aumento expressivo de expositores

A reformulação na distribuição do parque permitiu absorver novos comerciantes e produtores que antes ficavam de fora do evento por limitação de espaço.

“Diversas outras atrações e empreendedores que não tiveram oportunidade em outras edições de estar presentes, de expor e de fazer seu negócio, agora terão. Com essa reformulação, praticamente dobramos o número de expositores”, concluiu a gestora.

A Expoacre 2026 segue com abertura confirmada para este sábado (1º), reunindo programação técnica, feiras de negócios, circuitos do agronegócio, arena de rodeio e shows de atrações nacionais e regionais.

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