Após o acidente, o motorista fugiu do local

O peão Erisvan Batista da Silva, de 39 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 7, dentro da ambulância, após um acidente de trânsito envolvendo um carro e sua bicicleta no km 37 da BR-364, nas proximidades da Vila Campinas, em Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo testemunhas, Erisvan trafegava em uma bicicleta no sentido Rio Branco-Porto Velho, com destino ao seu trabalho em uma fazenda, quando inesperadamente foi atingido por um veículo.

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Com o impacto, Erisvan sofreu traumatismo cranioencefálico gravíssimo e possível trauma torácico. Após o acidente, o motorista fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e a ambulância da Vila Campinas foi deslocada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e seguiram com a vítima com destino a Rio Branco. No trajeto, a ambulância de suporte avançado do SAMU interceptou a ambulância de Vila Campinas nas proximidades da Vila Albert Sampaio. A equipe médica prestou os devidos socorros e intubou Erisvan. Durante o deslocamento das viaturas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, o paciente sofreu três paradas cardiorrespiratórias. Nas duas primeiras, a equipe médica conseguiu reanimá-lo. Na terceira parada, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O corpo foi encaminhado pela própria ambulância do SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá identificar o veículo e o condutor envolvidos no acidente. O motorista poderá responder por omissão de socorro.

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