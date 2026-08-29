Motociclista morre após acidente com Carreta Furacão

Apesar do socorro, Ivan morreu em decorrência dos ferimentos

Apesar do socorro, Ivan morreu em decorrência dos ferimentos/Foto: reprodução

Ivan Silva Canto Júnior, de 31 anos, não resistiu aos ferimentos sofridos após um acidente envolvendo uma motocicleta e a Carreta Furacão, em Ariquemes, Rondônia. O caso aconteceu na sexta-feira (28).

A ocorrência foi registrada em vídeo. As imagens mostram o motociclista seguindo próximo à carreta até acessar a calçada na tentativa de passar pelo veículo.

Em determinado momento, Ivan se desequilibra e cai próximo à parte dianteira da carreta. O veículo, que avançava lentamente, acaba atingindo o motociclista na região da cabeça. Ele estava de capacete.

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Após o acidente, o homem recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de resgate e foi levado ao hospital em estado grave. Apesar do socorro, Ivan morreu em decorrência dos ferimentos.

VÍDEO: