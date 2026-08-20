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‘Na Beira do Rio’ reúne samba e convidados neste sábado em Rio Branco

Programação começa às 16h30 e terá como atração a cantora Camile Castro

Por Juan Vinícius, ContilNet
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‘Na Beira do Rio’ reúne samba e convidados neste sábado em Rio Branco
Programação começa às 16h30 e terá como atração a cantora Camile Castro/Foto: reprodução

A Casa do Rio realiza, neste sábado (22), o evento “Na Beira do Rio”, com uma tarde de música, roda de samba e encontro às margens do rio, em Rio Branco.

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A programação começa às 16h30 e terá como atração a cantora Camile Castro, que comanda uma roda de samba especial e recebe convidados ao longo da apresentação.

O evento será aberto ao público e a proposta é reunir os amantes do samba em um ambiente descontraído. A organização orienta que o público leve cadeira de praia para aproveitar a programação com mais conforto.

LEIA TAMBÉM: Forró das Moças promete noite de música e dança na Casa do Rio

Com música ao vivo e opções de bebidas no local, o “Na Beira do Rio” promete movimentar o sábado na capital acreana e oferecer uma alternativa de lazer para quem deseja aproveitar o fim de tarde ao som de samba.

Programação começa às 16h30 e terá como atração a cantora Camile Castro/Foto: reprodução

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