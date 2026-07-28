Produção dos veículos já foi iniciada pela empresa JTP | Foto: ContilNet | Foto: ContilNet

Os 60 novos ônibus que irão reforçar o transporte coletivo de Rio Branco já estão sendo fabricados em São Paulo e devem começar a operar na capital acreana entre 60 e 90 dias. A informação foi confirmada nesta terça-feira (28) pelo prefeito Alysson Bestene, durante a apresentação do balanço dos primeiros 100 dias de gestão.

Segundo o prefeito, a produção dos veículos já foi iniciada pela empresa JTP, vencedora do processo emergencial para operar o sistema de transporte coletivo da capital. A expectativa da prefeitura é acompanhar de perto o andamento da fabricação.

“Já estão sendo fabricados esses ônibus em São Paulo. Vamos, inclusive, visitar a fábrica. São 60 unidades novas que vão rodar em Rio Branco dentro desse período de transição entre 60 e 90 dias”, afirmou.

De acordo com Alysson, além dos veículos zero quilômetro, a empresa também disponibilizará ônibus seminovos para reforçar a operação até que toda a nova frota esteja em circulação.

Enquanto os novos coletivos não chegam, a Prefeitura mantém a operação com a empresa Ricco Transportes. O prefeito explicou que o período de transição exige medidas para evitar prejuízos aos usuários.

“Nós não resolvemos esse problema com mágica. É um processo que exige tempo. Por isso existe esse período de transição até que a nova empresa assuma definitivamente o transporte coletivo da capital”, disse.

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Segundo o gestor, atualmente 68 ônibus circulam em Rio Branco. Ainda nesta terça-feira, mais quatro veículos serão incorporados à frota, entre eles dois ônibus articulados, conhecidos como “sanfonados”, destinados às linhas de maior demanda.

A expectativa é que, ao longo da semana, outros dez veículos entrem em operação, elevando a frota para cerca de 78 a 80 ônibus em circulação até a chegada da JTP.