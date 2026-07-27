27/07/2026
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Observador técnico do Internacional vem ao Acre em busca de novos talentos

Os interessados devem solicitar a ficha de inscrição pelo contato (68) 3227-1357

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet 27/07/2026 às 15:00
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Observador técnico do Internacional vem ao Acre em busca de novos talentos
Observador técnico do Internacional vem ao Acre/Foto: Reprodução

Os atletas do Acre que tem o sonho de jogar nas categorias de base de um grande clube brasileiro terão uma oportunidade. O observador técnico do Internacional, Alfredo Lima, estará em Rio Branco nos dias 18 e 19 de agosto, no CT José de Melo para uma avaliação gratuita.

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Os interessados devem solicitar a ficha de inscrição pelo contato (68) 3227-1357.

Observador técnico do Internacional estará no Acre

Observador técnico do Internacional estará no Acre/Foto: Reprodução

Segundo o ge, no dia 18 serão avaliados os atletas inscritos nas categorias sub-9, sub-10, sub-11 e sub-12. No dia seguinte, serão os atletas sub-13, sub-14, sub-15 e sub-16, com avaliações em dois turnos, das 8h às 11h e das 15h às 17h.

A iniciativa é uma ação em conjunto do agente esportivo Ronney Leitão e do desportista Jorge Godó e apoio do Rio Branco-AC.

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