Piso de calçadão desaba e pedestres caem, deixando duas mulheres feridas

Duas mulheres de 62 e 38 anos foram atendidas na UPA e já receberam alta médica

Espaço público passará por interdição completa até início de reforma orçada em R$ 8,6 milhões/ Foto: Reprodução

Parte do calçadão da “Varanda da Salina”, passeio público que circunda a Lagoa da Salina, no centro de Morada Nova, desabou na noite desta terça-feira (21/7). A estrutura cedeu no momento em que pedestres passavam pelo local, provocando a queda de duas mulheres nas águas da lagoa.

Segundo a Prefeitura de Morada Nova, as vítimas, de 62 e 38 anos, foram socorridas e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde receberam cuidados médicos e já obtiveram alta hospitalar.

Registros em vídeo gravados no momento do acidente mostram quatro pessoas no interior do buraco formado pelo colapso do piso. A administração municipal esclareceu que duas das pessoas que aparecem nas imagens não caíram com o desabamento, mas entraram na água para prestar auxílio no resgate das vítimas.

A Varanda da Salina é o principal cartão-postal da cidade e funciona como espaço para caminhadas e prática de atividades físicas ao ar livre. Moradores relataram que o calçadão já apresentava sinais visíveis de desgaste, com afundamentos em trechos do pavimento e trechos do parapeito de proteção caídos na lagoa. De acordo com o poder público local, a última grande intervenção na área ocorreu há mais de 20 anos.

No dia 26 de junho, a gestão municipal abriu um processo licitatório orçado em R$ 8,6 milhões destinado à reforma e revitalização completa do espaço. O início das intervenções, no entanto, ainda não tem data definida.

Por meio de nota oficial, a Prefeitura de Morada Nova informou que isolará por completo toda a extensão do calçadão até que as obras de recuperação sejam iniciadas.