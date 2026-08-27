Por ordem da Justiça, concurso do Iapen tem nova lista de aprovados; veja

Edital publicado nesta quinta-feira traz a relação atualizada após determinação da Justiça

A retificação altera o resultado final anteriormente divulgado | Foto: Reprodução

O Governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, (27), a retificação do resultado final do concurso público para cargos técnicos e administrativos do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e da Polícia Penal.

A medida foi oficializada por meio do Edital nº 111 SEAD/IAPEN, datado de 26 de agosto de 2026, e cumpre uma decisão judicial referente à Apelação Cível nº 0700696-08.2025.8.01.0004. Conforme o documento, a retificação altera o resultado final anteriormente divulgado no Edital nº 058 SEAD/IAPEN, de 6 de março de 2025, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do concurso.

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O novo resultado apresenta a classificação dos candidatos para o cargo de Técnico Administrativo e Operacional na região do Baixo Acre, tanto na ampla concorrência quanto nas vagas destinadas a pessoas com deficiência.

O edital também traz a relação atualizada dos candidatos classificados nas duas modalidades, após a retificação determinada pela decisão judicial. Os candidatos podem consultar informações gerais sobre o concurso no Edital nº 001/2023 – SEAD/IAPEN, seus anexos e demais editais publicados. Em caso de dúvidas, também é possível entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pelo atendimento aos candidatos.

Veja lista:

Resultado final – Iapen