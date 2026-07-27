O problema foi identificado por volta das 4h / Foto: ContilNet

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informou, nesta segunda-feira (27), que segue trabalhando para restabelecer o funcionamento do sistema de captação de água da Estação de Tratamento de Água II (ETA II), após um problema provocado pelo deslocamento do solo na área de captação.

De acordo com a publicação feita no perfil oficial da autarquia, as equipes atuam de forma ininterrupta desde a madrugada de domingo (26), quando foi registrada a ocorrência.

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O problema foi identificado por volta das 4h, após o Centro de Controle Operacional (CCO) detectar a interrupção da alimentação elétrica da bomba KSB, equipamento responsável por recalcar até mil litros de água por segundo para a ETA II.

Segundo o Saerb, a redução do nível do Rio Acre provocou uma nova movimentação do terreno onde está localizado o sistema de captação. Como os cabos que alimentam a bomba estavam instalados de forma subterrânea, eles acabaram sendo comprimidos pelo deslocamento do solo nas caixas de passagem.

Com isso, a proteção da rede elétrica foi comprometida, deixando os condutores expostos. A situação provocou superaquecimento e um curto-circuito, interrompendo o funcionamento da bomba.

Desde que o problema foi identificado, equipes da autarquia realizam uma força-tarefa para recuperar o sistema. Para localizar o trecho danificado, foi necessário escavar a área afetada, trabalho executado com o auxílio de máquinas e também manualmente, devido às condições do local.

Além dos reparos emergenciais, o Saerb anunciou uma mudança na estrutura do sistema para evitar que o problema volte a ocorrer. A alimentação elétrica da bomba deixará de ser subterrânea e passará a ser feita por uma rede aérea, com instalação de postes e rede compacta, modelo semelhante ao utilizado pelas concessionárias de energia elétrica.

Segundo a autarquia, a alteração busca aumentar a segurança da operação e reduzir os riscos de interrupções provocadas por novos deslocamentos de solo na região da captação