27/07/2026
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Deslocamento de solo interrompe captação de água na ETA II

Autarquia trabalha desde domingo (26) e prepara mudanças para evitar novos transtornos

Por Sávio Buriti, ContilNet 27/07/2026 às 11:13
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Deslocamento de solo interrompe captação de água na ETA II
O problema foi identificado por volta das 4h / Foto: ContilNet

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) informou, nesta segunda-feira (27), que segue trabalhando para restabelecer o funcionamento do sistema de captação de água da Estação de Tratamento de Água II (ETA II), após um problema provocado pelo deslocamento do solo na área de captação.

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De acordo com a publicação feita no perfil oficial da autarquia, as equipes atuam de forma ininterrupta desde a madrugada de domingo (26), quando foi registrada a ocorrência.

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O problema foi identificado por volta das 4h, após o Centro de Controle Operacional (CCO) detectar a interrupção da alimentação elétrica da bomba KSB, equipamento responsável por recalcar até mil litros de água por segundo para a ETA II.

Segundo o Saerb, a redução do nível do Rio Acre provocou uma nova movimentação do terreno. /Foto:reprodução

Segundo o Saerb, a redução do nível do Rio Acre provocou uma nova movimentação do terreno onde está localizado o sistema de captação. Como os cabos que alimentam a bomba estavam instalados de forma subterrânea, eles acabaram sendo comprimidos pelo deslocamento do solo nas caixas de passagem.

Com isso, a proteção da rede elétrica foi comprometida, deixando os condutores expostos. A situação provocou superaquecimento e um curto-circuito, interrompendo o funcionamento da bomba.

Desde que o problema foi identificado, equipes da autarquia realizam uma força-tarefa para recuperar o sistema. Para localizar o trecho danificado, foi necessário escavar a área afetada, trabalho executado com o auxílio de máquinas e também manualmente, devido às condições do local.

Com isso, a proteção da rede elétrica foi comprometida, deixando os condutores expostos./ Foto: reprodução

Além dos reparos emergenciais, o Saerb anunciou uma mudança na estrutura do sistema para evitar que o problema volte a ocorrer. A alimentação elétrica da bomba deixará de ser subterrânea e passará a ser feita por uma rede aérea, com instalação de postes e rede compacta, modelo semelhante ao utilizado pelas concessionárias de energia elétrica.

Segundo a autarquia, a alteração busca aumentar a segurança da operação e reduzir os riscos de interrupções provocadas por novos deslocamentos de solo na região da captação

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