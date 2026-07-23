Documentos devem ser entregues até dia 3

Convocados devem apresentar documentos/Foto: Reprodução

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) convocou dois aprovados em processo seletivo simplificado para entrega de documentos e assinatura de contrato em Rio Branco.

Foram chamados Tatiani do Socorro Gonçalves Santos Vasconcelos, classificada para o cargo de assistente social, e Mattheus Oliveira Coelho, aprovado para a função de contador.

Os candidatos deverão comparecer até o dia 3 de agosto, das 8h às 14h, ao Departamento de Recursos Humanos da sede do Saneacre. O prédio está localizado na Rua Doutor Franco Ribeiro, nº 77, no Centro de Rio Branco.

Entre os documentos exigidos estão carteira de identidade, CPF, título eleitoral, comprovante de endereço, diploma de nível superior, registro no conselho profissional, certidões das Justiças Estadual e Federal, comprovante de tipagem sanguínea e atestado médico admissional.

Também será necessário apresentar dados de conta corrente do Banco do Brasil, declarações de bens, antecedentes, acumulação de cargos, dependentes e aptidão legal. Os documentos devem ser entregues dentro do prazo para que os candidatos possam assinar os contratos.

A convocação da Secretaria de Administração e do Saneacre saiu no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23).