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Prefeitura leva força-tarefa de serviços ao bairro Cidade Nova

Ruas recebem recuperação, tapa-buracos, drenagem, limpeza e outros serviços

Por Sávio Buriti, ContilNet
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A gestão municipal afirma que o programa seguirá levando serviços para diferentes bairros de Rio Branco | Foto: reprodução
A gestão municipal afirma que o programa seguirá levando serviços para diferentes bairros de Rio Branco | Foto: Ascom

A Prefeitura de Rio Branco levou nesta segunda-feira (17) o programa Prefeitura nas Ruas ao bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito da capital, com uma força-tarefa voltada à recuperação da infraestrutura e ao atendimento das principais demandas apresentadas pelos moradores.

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Entre os serviços realizados estão a recuperação das ruas Diamantina, Palmeiral, Guajará e Triunfo, além de ações de tapa-buracos, drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana.

A iniciativa busca concentrar diferentes serviços públicos em uma mesma região

A iniciativa busca concentrar diferentes serviços públicos em uma mesma região | Foto: Ascom

LEIA TAMBÉM: Prefeito Alysson acompanha ações do programa Prefeitura nas Ruas

A iniciativa busca concentrar diferentes serviços públicos em uma mesma região, com o objetivo de melhorar as condições de circulação e contribuir para a qualidade de vida da população.

Segundo a Prefeitura, a ação também permite que as equipes acompanhem de perto as necessidades dos moradores e encaminhem soluções para problemas identificados nas comunidades.

A gestão municipal afirma que o programa seguirá levando serviços para diferentes bairros de Rio Branco, com foco na manutenção da infraestrutura urbana e na aproximação entre o poder público e a população.

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