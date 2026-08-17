Prefeitura leva força-tarefa de serviços ao bairro Cidade Nova

A gestão municipal afirma que o programa seguirá levando serviços para diferentes bairros de Rio Branco | Foto: Ascom

A Prefeitura de Rio Branco levou nesta segunda-feira (17) o programa Prefeitura nas Ruas ao bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito da capital, com uma força-tarefa voltada à recuperação da infraestrutura e ao atendimento das principais demandas apresentadas pelos moradores.

Entre os serviços realizados estão a recuperação das ruas Diamantina, Palmeiral, Guajará e Triunfo, além de ações de tapa-buracos, drenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana.

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A iniciativa busca concentrar diferentes serviços públicos em uma mesma região, com o objetivo de melhorar as condições de circulação e contribuir para a qualidade de vida da população.

Segundo a Prefeitura, a ação também permite que as equipes acompanhem de perto as necessidades dos moradores e encaminhem soluções para problemas identificados nas comunidades.

A gestão municipal afirma que o programa seguirá levando serviços para diferentes bairros de Rio Branco, com foco na manutenção da infraestrutura urbana e na aproximação entre o poder público e a população.