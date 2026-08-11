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Prefeito Alysson acompanha ações do programa Prefeitura nas Ruas

Programa reúne equipes municipais para a realização de diferentes serviços nos bairros da capital acreana

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Prefeito Alysson acompanha ações do programa Prefeitura nas Ruas
Programa reúne equipes municipais para a realização de diferentes serviços nos bairros da capital acreana/Foto: alyssonbestene/Instagram

O programa Prefeitura nas Ruas segue com ações em diferentes bairros de Rio Branco. Nesta terça-feira (11), o prefeito Alysson Bestene acompanhou os trabalhos realizados no bairro Maria Íris e conversou com moradores da comunidade.

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Durante a visita, o prefeito destacou o trabalho das equipes que atuam diariamente nas ações de manutenção e melhorias realizadas pelo município.

“Sou muito grato a esses colaboradores, trabalhadores que estão no sol e na chuva todos os dias, prontos para servir as pessoas em primeiro lugar. Muito obrigado, gente. Esse time do Prefeitura nas Ruas vai estar próximo de você”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Rio Branco reforça merenda escolar com R$ 2,5 milhões

Além de acompanhar os serviços, Alysson percorreu a comunidade e conversou com moradores para conhecer de perto as principais demandas do bairro.

O Prefeitura nas Ruas reúne equipes municipais para a realização de diferentes serviços nos bairros da capital acreana.

 

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