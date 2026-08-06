Demais unidades municipais voltam a funcionar normalmente na próxima segunda-feira (10)

Demais unidades municipais voltam a funcionar normalmente na próxima segunda-feira (10) / Foto: Secom

Mesmo durante o feriado da Revolução Acreana, nesta quinta-feira (6), e o ponto facultativo da sexta-feira (7), parte da rede municipal de saúde de Rio Branco seguirá funcionando para atender a população.

A Prefeitura informou que quatro Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps) permanecerão abertas das 7h às 17h: Francisco Roney Meireles, no Adalberto Sena; Augusto Hidalgo de Lima, no Palheiral; Dra. Cláudia Vitorino, no Taquari; e Rozangela Pimentel, no Calafate. Já a Unidade de Saúde da Família (USF) Manoel Bezerra Alves, na Cidade do Povo, atenderá das 7h às 13h.

Nas unidades, os moradores poderão contar com consultas médicas, vacinação, procedimentos de enfermagem, entrega de medicamentos e outros serviços oferecidos pela Atenção Primária.

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As demais unidades municipais voltam a funcionar normalmente na próxima segunda-feira (10). A orientação é que casos de menor gravidade sejam encaminhados às unidades que permanecerão abertas. Já situações de urgência e emergência devem ser atendidas nas UPAs ou no Pronto-Socorro da capital.