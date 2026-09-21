Acreano de 22 anos encontrado morto no mar é sepultado em Santa Catarina

Os familiares do acreano José Kaique Martins de Azevedo, de 22 anos, encontrado morto no mar da Praia Central de Balneário Camboriú no sábado (19), foram para Santa Catarina para acompanhar o sepultamento do jovem.
O enterro aconteceu às 14h desta segunda-feira (21), na cidade de Indaial. A cerimônia foi reservada aos familiares e amigos próximos. Do Acre, as mães de criação do jovem, Raimunda e Josefa, viajaram para o estado catarinense. As duas mulheres são tias de Kaique e cuidaram dele desde a infância. A informação foi divulgada pelo g1.
José Kaique era natural de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. O jovem deixou o Acre para morar em Santa Catarina há cinco meses.
Entenda o caso
O jovem acreano desapareceu na terça-feira (15), em Balneário Camboriú (SC), após sair do salão onde trabalhava dizendo que iria tomar café na praia. Quatro dias depois, o corpo foi localizado nas águas da Praia Central.
A polícia investiga o que aconteceu entre os últimos registros do jovem e a sua morte.
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Kaique trabalhava como cabeleireiro e maquiador. O desaparecimento do jovem mobilizou familiares, amigos e equipes de segurança. As buscas foram realizadas com embarcações, drones, cães e utilizaram imagens de câmeras de monitoramento para análise.
O que aconteceu antes do desaparecimento?
Na manhã de terça-feira (15), José Kaique foi ao salão de beleza onde trabalhava, localizado na Avenida Normando Tedesco, no bairro Barra Sul.
Segundo o relato feito pela família às autoridades, ele chegou normalmente ao trabalho e conversou com os colegas. Antes de sair, pegou uma xícara de café e disse que iria “tomar café na praia”.
Depois disso, não voltou ao salão nem ao apartamento onde morava, no Centro de Balneário Camboriú. A família só foi informada sobre o desaparecimento mais tarde, por volta das 23h30, após receber avisos de amigos e colegas do jovem.
Últimas imagens foram registradas no Molhe da Barra Sul
As buscas passaram a se concentrar na região da Barra Sul depois que câmeras de segurança ajudaram a identificar o trajeto feito por Kaique.
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Uma das últimas imagens conhecidas mostra o jovem caminhando em direção ao Molhe da Barra Sul. Segundo informações divulgadas durante as buscas, uma câmera de um restaurante registrou a passagem dele pelo local por volta das 11h32.
Família participou das buscas
Durante os dias de procura, familiares e amigos também participaram da mobilização para tentar localizar Kaique.
As autoridades utilizaram diferentes recursos para tentar reconstruir o trajeto do jovem, incluindo imagens de câmeras de monitoramento e tecnologia de Inteligência Artificial.
As equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas nas proximidades do Molhe da Barra Sul, da Praia Central e do Rio Camboriú.
Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a localização ocorreu no sábado (19) por volta das 11h30, no horário local, por um familiar de Kaique que participava das buscas em uma moto aquática.
A Polícia Científica foi acionada para os procedimentos de identificação e perícia. Posteriormente, foi confirmado que se tratava do jovem acreano.