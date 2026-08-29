Primeiro paciente do Acre a passar por neurocirurgia acordado morre de câncer

Desde o ano passado, porém, o quadro de saúde voltou a se agravar. — Foto: Reprodução

O jovem Lázaro Santos, natural de Sena Madureira, morreu na noite desta sexta-feira (28), após enfrentar uma longa e intensa batalha contra um câncer no cérebro. A doença havia sido diagnosticada antes de um procedimento que marcou a história da medicina no Acre.

Em abril de 2025, Lázaro se tornou o primeiro paciente do estado a passar por uma neurocirurgia com o paciente acordado durante o procedimento. Na época, a cirurgia chamou a atenção pela complexidade e pelo caráter pioneiro, sendo acompanhada e divulgada pelas redes sociais do Governo do Acre.

Um vídeo publicado naquele período mostrou parte do procedimento realizado pela equipe médica e registrou a luta de Lázaro diante do diagnóstico. Mesmo diante das dificuldades, o jovem seguiu buscando tratamento e enfrentando a doença com esperança.

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Desde o ano passado, porém, o quadro de saúde voltou a se agravar. Lázaro passou por um longo período de tratamento e enfrentou novas complicações provocadas pelo câncer, permanecendo em uma intensa luta pela própria vida.

Após meses de resistência, o jovem não resistiu e morreu nesta sexta-feira. A notícia causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanharam sua trajetória desde a realização da cirurgia pioneira até os últimos momentos de sua batalha contra a doença.

A história de Lázaro ficou marcada não apenas pela luta contra o câncer, mas também por ter sido protagonista de um procedimento inédito no Acre, tornando-se símbolo de esperança para outras pessoas que enfrentam doenças graves.