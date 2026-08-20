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Projeto prevê 52 episódios sobre pessoas com deficiência

Videocast terá conteúdo acessível

Por Dry Alves, ContilNet
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Projeto prevê 52 episódios sobre pessoas com deficiência
Produção destaca autonomia e talento/Foto: Reprodução

Um projeto de videocast voltado ao protagonismo das pessoas com deficiência foi autorizado a captar cerca de R$ 198 mil por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A proposta prevê a produção de 52 episódios com aproximadamente uma hora de duração cada.

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Batizado de “PodInclusão”, o programa deverá abordar temas relacionados à arte, ao trabalho, à cultura, à autonomia e à participação das pessoas com deficiência na sociedade.

A proposta busca dar espaço a profissionais e artistas com deficiência, destacando suas experiências, capacidades técnicas e contribuições para diferentes setores. O conteúdo será produzido em formato de podcast com vídeo e resolução Full HD.

Segundo a descrição publicada pelo Ministério da Cultura, a acessibilidade deverá ser considerada desde o início da produção, e não apenas acrescentada depois que os episódios estiverem finalizados.

O projeto pretende contribuir para mudar a forma como a deficiência é retratada, substituindo abordagens concentradas exclusivamente nas limitações por conteúdos sobre protagonismo, produção cultural e independência.

A iniciativa é sediada em Aracaju, no estado de Sergipe. O prazo autorizado para a captação de patrocínios começou nesta quinta-feira (20) e segue até 31 de dezembro deste ano.

A publicação não significa que o valor já tenha sido transferido ao responsável. A autorização permite a busca de patrocinadores e doadores dentro das regras da Lei de Incentivo à Cultura.

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