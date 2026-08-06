Resultados das loterias de 5 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 5 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Dia de Sorte, Federal e prêmios acumulados em Quina, Lotofácil, Dupla Sena.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Dia de Sorte, Federal.
- Acumularam: Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete, Mais Milionária.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1264
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas04 – 07 – 14 – 16 – 19 – 20 – 22
- Mês da SorteJunho
- Próximo concurso06/08/2026
- Situação1 ganhador • R$ 264.807,58
Resultado oficial
Quina
Concurso 7084
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas17 – 22 – 36 – 54 – 63
- Próximo concurso06/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3754
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 20 – 21 – 23 – 25
- Próximo concurso06/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Dupla Sena
Concurso 2992
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- 1º sorteio10 – 14 – 16 – 21 – 30 – 31
- 2º sorteio02 – 11 – 34 – 35 – 38 – 48
- Próximo concurso07/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotomania
Concurso 2959
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas05 – 08 – 10 – 12 – 22 – 27 – 33 – 35 – 36 – 43 – 49 – 50 – 56 – 61 – 63 – 64 – 65 – 70 – 74 – 93
- Próximo concurso07/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Super Sete
Concurso 882
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas8 – 2 – 2 – 1 – 4 – 9 – 3
- Próximo concurso07/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Mais Milionária
Concurso 378
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas07 – 08 – 09 – 15 – 46 – 49
- Trevos2 – 5
- Próximo concurso08/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Federal
Concurso 6089
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- 1º prêmioBilhete 056952
- Situação1 ganhador • R$ 500.000,00