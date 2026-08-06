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Confira Resultado da Quina, Lotofácil e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 5 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 5 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 5 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 5 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Dia de Sorte, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Dia de Sorte, Federal e prêmios acumulados em Quina, Lotofácil, Dupla Sena.

Resultados reunidos8
Prêmios acumulados6
Com ganhadores2

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Dia de Sorte, Federal.
  • Acumularam: Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania, Super Sete, Mais Milionária.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1264

1 ganhadorR$ 264.807,58

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas04 – 07 – 14 – 16 – 19 – 20 – 22
  • Mês da SorteJunho
  • Próximo concurso06/08/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 264.807,58

Ver resultado completo do concurso 1264

Resultado oficial

Quina

Concurso 7084

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas17 – 22 – 36 – 54 – 63
  • Próximo concurso06/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 7084

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3754

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 – 20 – 21 – 23 – 25
  • Próximo concurso06/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3754

Resultado oficial

Dupla Sena

Concurso 2992

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • 1º sorteio10 – 14 – 16 – 21 – 30 – 31
  • 2º sorteio02 – 11 – 34 – 35 – 38 – 48
  • Próximo concurso07/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2992

Resultado oficial

Lotomania

Concurso 2959

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas05 – 08 – 10 – 12 – 22 – 27 – 33 – 35 – 36 – 43 – 49 – 50 – 56 – 61 – 63 – 64 – 65 – 70 – 74 – 93
  • Próximo concurso07/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2959

Resultado oficial

Super Sete

Concurso 882

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas8 – 2 – 2 – 1 – 4 – 9 – 3
  • Próximo concurso07/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 882

Resultado oficial

Mais Milionária

Concurso 378

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas07 – 08 – 09 – 15 – 46 – 49
  • Trevos2 – 5
  • Próximo concurso08/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 378

Resultado oficial

Federal

Concurso 6089

1 ganhadorR$ 500.000,00

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • 1º prêmioBilhete 056952
  • Situação1 ganhador • R$ 500.000,00

Ver resultado completo do concurso 6089

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.
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