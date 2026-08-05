Prêmio principal acumula no concurso 378

O concurso 378 da Mais Milionária, apurado oficialmente em 05/08, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 08/08/2026, disparou e ficou em R$ 81.000.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Mais Milionária

Para apostar na Mais Milionária, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.