Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 23 de julho de 2026
Confira os resultados das loterias de 23 de julho de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Lotofácil, Dia de Sorte e prêmios acumulados em Mega-Sena, Quina, Timemania.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Lotofácil, Dia de Sorte.
- Acumularam: Mega-Sena, Quina, Timemania, Loteca.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3035
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas05 – 07 – 17 – 51 – 56 – 59
- Próximo concurso25/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7073
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas04 – 09 – 32 – 34 – 46
- Próximo concurso24/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3743
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas02 – 03 – 04 – 05 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 25
- Próximo concurso24/07/2026
- Situação4 ganhadores • R$ 219.528,17
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1253
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas02 – 07 – 13 – 20 – 23 – 25 – 28
- Mês da SorteSetembro
- Próximo concurso24/07/2026
- Situação1 ganhador • R$ 246.802,55
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2419
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas05 – 09 – 12 – 26 – 48 – 52 – 59
- Time do CoraçãoCHAPECOENSE /SC
- Próximo concurso25/07/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Loteca
Concurso 1263
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Jogos e placaresJogo 1: FRANCA 4 x 6 INGLATERRA • Jogo 2: ESPANHA 0 x 0 ARGENTINA • Jogo 3: ATLETICO 1 x 1 BAHIA
- Próximo concurso25/07/2026
- SituaçãoAcumulou