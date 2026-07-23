23/07/2026
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Resultado da Loteca concurso 1263 de hoje: confira jogos e placares

Resultado da Loteca de hoje, concurso 1263. Números sorteados: LOTECA. O prêmio principal acumulou.

Por ContilNet Loterias 23/07/2026 às 09:20
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Resultado da Loteca concurso 1263 de hoje: confira jogos e placares

Confira o resultado da loteca de hoje, concurso 1263. Veja os números sorteados, o rateio oficial e a estimativa para o próximo sorteio.

Resultado oficial

Loteca

Concurso 1263 • 23/07/2026

Concurso1263
Data do sorteio23/07/2026
StatusResultado dos jogos
Próximo concurso25/07/2026
EstimativaR$ 1.200.000,00
Jogos

Resultado dos jogos

Jogo 1FRANCA4 x 6INGLATERRAColuna 2
Jogo 2ESPANHA0 x 0ARGENTINAMeio
Jogo 3ATLETICO1 x 1BAHIAMeio
Jogo 4AVAI2 x 1AMERICAColuna 1
Jogo 5NOVORIZONTINO0 x 1CRICIUMAColuna 2
Jogo 6UNIV CENTRAL1 x 4SANTOSColuna 2
Jogo 7VILA NOVA2 x 1FORTALEZAColuna 1
Jogo 8INDEP.MEDELLIN2 x 2VASCO DA GAMAMeio
Jogo 9CORITIBA1 x 3PALMEIRASColuna 2
Jogo 10LANUS2 x 0CIENCIANOColuna 1
Jogo 11SPORTING CRISTAL0 x 0BRAGANTINOMeio
Jogo 12CHAPECOENSE0 x 4FLAMENGOColuna 2
Jogo 13INTERNACIONAL1 x 2CRUZEIROColuna 2
Jogo 14SAO PAULO1 x 2ATHLETICOColuna 2
Local do sorteio– , – ,
Arrecadação totalR$ 1.422.608,00
Acumulado próximo concursoR$ 383.392,86

Detalhamento de Prêmios

1º (14 acertos)0 ganhadores
2º (13 acertos)4 ganhadoresR$ 13.692,61
Fonte oficial dos dados

Caixa Econômica Federal • Concurso 1263 • Consulta processada automaticamente pelo site.

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Prêmio principal acumula no concurso 1263

O concurso 1263 da Loteca, apurado oficialmente em 23/07, não teve aposta vencedora na faixa principal. Com isso, o valor principal segue acumulado para o próximo sorteio.

A estimativa para a próxima extração, marcada para 25/07/2026, disparou e ficou em R$ 1.200.000,00. Quem pretende concorrer deve registrar a aposta dentro do prazo estipulado.

Como apostar na Loteca

Para apostar na Loteca, você deve escolher seus números no volante oficial ou optar pela Surpresinha, deixando o sistema escolher as dezenas. As apostas podem ser registradas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer casa lotérica ou pela internet.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Onde conferir o resultado da Loteca 1263?

O resultado completo, dezenas e lista de ganhadores pode ser acompanhado nesta página logo após a apuração oficial das Loterias Caixa.

Qual foi o prêmio da Loteca neste concurso?

Como não houve vencedor na faixa de prêmio máximo, o valor acumulou e a estimativa do próximo concurso ficou em R$ 1.200.000,00.

Como resgatar um prêmio das Loterias Caixa?

Prêmios menores podem ser retirados nas casas lotéricas. Valores altos devem ser recebidos em uma agência da Caixa, portando documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado original. O prazo máximo legal para resgate é de 90 dias após a data do sorteio.

Próximos resultados e concursos anteriores

Além do resultado de hoje, você pode acompanhar concursos anteriores e as atualizações diárias.

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